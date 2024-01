Betrunkener bedroht Männergruppe in Zug mit Messer

Ein Betrunkener hat in einem Zug in der Oberpfalz eine Männergruppe mit einem Messer bedroht.

Der 42-Jährige soll sich ersten Erkenntnissen zufolge von den lauten Gesprächen der fünf Männer gestört gefühlt haben, so die Polizei am Dienstag. Er habe dann in geringem Abstand vor den Männern mit seinem Messer hantiert. Einer der Männer wählte dann vergangenen Freitag den Notruf. Die Polizei konnte den Zug am Bahnhof Cham stoppen. Dem Mann wird nun Bedrohung sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

(dpa)