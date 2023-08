Familie mit Baby und Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Bei einem Autounfall in der Oberpfalz sind eine dreiköpfige Familie mit Baby und eine 18 Jahre Fahranfängerin verletzt worden.

Der 24 Jahre alte Vater sei schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, seine Frau und sein vier Monate alter Sohn seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatte die 18-Jährige dem Mann am Dienstag in Furth im Wald (Landkreis Cham) mit ihrem Wagen die Vorfahrt genommen. Die beiden Autos seien frontal zusammengestoßen.

Die 18-Jährige hatte ihren Führerschein laut einem Polizeisprecher erst seit vier Monaten.

