Unbekannte überfallen Geldtransporter und flüchten mit Geld

Vor einem Supermarkt in Cham wurde am Montagmorgen ein Geldtransporter überfallen. Die unbekannten Täter erbeuteten einen größeren Bargeldbetrag und flüchteten.

Unbekannte haben am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr an einem Supermarkt an einer belebten Straße in Cham einen Geldtransporter überfallen und einen größeren Bargeldbetrag erbeutet. Jetzt sucht die Polizei nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach den zwei Verdächtigen. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Weitere Informationen gab die Polizei bislang nicht bekannt.

Es seien unter anderem ein Hubschrauber und mehrere Diensthunde im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu möglichen Verletzten.