Mehr als 20 Rinder und Kälber verenden bei Scheunenbrand

Ein Feuerwehrmann löscht an einem Brand. Über 20 Rinder und Kälber sind in der Nacht zum Samstag bei einem Scheunenbrand ums Leben gekommen. Die Tiere verendeten in einem Stall auf dem Bauernhof im Ortsteil Warzenried, wie ein Polizeisprecher sagt.

Foto: Benjamin Kreitinger/Kreisbrandinspektion Cham, dpa