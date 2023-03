Bayern-Frauen im Viertelfinale gegen Arsenal

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League den Grundstein für den Einzug in die nächste Runde legen.

Die deutschen Vizemeisterinnen treffen am Dienstag (18.45 Uhr/ DAZN) in der Allianz Arena auf den WFC Arsenal und hoffen auf mehr als 20.000 Zuschauer im Stadion.

Beide Mannschaften dürften sich in dem Duell auf Augenhöhe begegnen. Während die Bayern-Frauen in der Bundesliga derzeit hinter dem VfL Wolfsburg den zweiten Platz belegen, stehen der Club aus London in einem engen Meisterschaftsrennen in England auf Rang vier.

(dpa)