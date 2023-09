Champions-League-Newcomer Nyberg pfeift Bayern-Spiel

Der FC Bayern München erlebt zum Start in die Champions-League-Saison 2023/24 eine Schiedsrichter-Premiere.

Der Schwede Glenn Nyberg wird am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN) den Königsklassen-Klassiker zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und Manchester United in der Münchner Allianz Arena leiten. Für den 34 Jahre alten Unparteiischen ist es erst der dritte Champions-League-Einsatz. In der vergangenen Saison setzte die UEFA den Newcomer bei zwei Gruppenspielen ein.

(dpa)