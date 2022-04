FC Bayern bestreitet Viertelfinal-Rückspiel

Der FC Bayern München steht im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal heute (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) unter Druck.

Nach einem 0:1 beim spanischen Europa-League-Sieger muss sich der deutsche Fußball-Rekordmeister erheblich steigern, um ins Halbfinale einzuziehen. "Wir spielen zu Hause, sind angespornt und wollen es mit unseren Fans beweisen", sagte Kapitän und Torwart Manuel Neuer vor dem K.o.-Spiel in der heimischen Allianz Arena. Der FC Bayern ist gereizt und will gegen die Spanier aufdrehen. Trainer Julian Nagelsmann muss in der Defensive auf Niklas Süle verzichten, der eine Grippe hat.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-884145/2 (dpa)