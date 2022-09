FC Bayern feiert Wiedersehen mit Lewandowski und Barcelona

Der FC Bayern empfängt heute (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) im Champions-League-Kracher den FC Barcelona um den langjährigen Münchner Torjäger Robert Lewandowski.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann will nach dem 2:0 zum Auftakt in Gruppe C gegen Inter Mailand den zweiten Sieg auf dem Weg ins Achtelfinale holen. Barcelona hatte Viktoria Pilsen mit 5:1 geschlagen.

Nagelsmann hält das Duell mit den Spaniern für eine "schöne Standortbestimmung gegen eine Top-Mannschaft, die ordentlich aufgerüstet hat und angreifen will".

Lewandowski war im Sommer nach vielen erfolgreichen Jahren und einem Wechsel-Theater vom deutschen Rekordmeister nach Barcelona gewechselt. Es ist nun das erste Aufeinandertreffen. Die letzten vier Begegnungen in Europas Fußball-Königsklasse haben die Münchner gegen Barcelona gewonnen.

(dpa)