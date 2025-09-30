FC Bayern mit Königsklassen-Premiere - Starke Zypern-Bilanz

Für den FC Bayern geht es am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Champions League mit einem Auswärtsspiel gegen einen neuen Gegner weiter. Erstmals in der Vereinsgeschichte treffen die Münchner in der Fußball-Königsklasse auf den FC Pafos aus Zypern.

Man müsse wieder Energie, Bereitschaft und Dominanz auf den Platz bringen, sagte Sportvorstand Max Eberl. Dann sollte ein weiterer Sieg her. Zum Auftakt in die neue Saison in Europas Bestenliga hatte der FC Bayern mit 3:1 gegen Club-Weltmeister FC Chelsea gewonnen.

Gegen Teams aus Zypern haben die Münchner bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen mit sechs Siegen und einer Gesamt-Tordifferenz von 31:2. Unter den Erfolgen waren ein 9:0 gegen Omonia Nikosia im Oktober 1972 und ein 10:0 gegen Anorthosis Famagusta im September 1983 – die beiden höchsten Siege des deutschen Rekordmeisters in seiner Europapokalgeschichte.

Serge Gnabry & Co. starten mit guter Laune auf eine ungewöhnliche Champions-League-Reise. Foto: Matthias Balk/dpa