FC Bayern strebt in Kopenhagen nächsten Sieg an

Der FC Bayern München strebt im ersten Auswärtsspiel der Champions-League-Saison einen optimalen Start in die Gruppenphase an.

Der deutsche Fußball-Meister gastiert am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Kopenhagen. Zum Auftakt hatten die Bayern vor zwei Wochen in München gegen Manchester United mit 4:3 gewonnen. Kopenhagen erzielte am ersten Spieltag der Gruppe A ein 2:2 bei Galatasaray Istanbul.

Die Bayern müssen auch im Parken-Stadion weiter ohne Torhüter Manuel Neuer auskommen. Dazu fehlen Trainer Thomas Tuchel Angreifer Serge Gnabry und Abwehrspieler Matthijs de Ligt verletzt. Die Bayern können in Dänemarks Hauptstadt auch eine Rekordserie fortsetzen. Sie sind seit 35 Gruppenspielen in Europas Königsklasse ungeschlagen. Die letzte Niederlage - ein 0:3 bei Paris Saint-Germain - liegt inzwischen sechs Jahre zurück.

