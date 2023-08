"Let's go": FC Bayern freut sich auf "Festabende"

Der FC Bayern München blickt nach einer machbaren Champions-League-Auslosung dem Start der Gruppenphase mit großer Vorfreude und Zuversicht entgegen.

"Let’s go", äußerte Angreifer Thomas Müller nach der Zeremonie am Donnerstagabend in Monaco, die dem deutschen Fußball-Meister den alten Bekannten Manchester United sowie die Außenseiter FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul als Gegner bescherte.

"In der Champions League stellt jeder Gegner eine Herausforderung dar, die wir mit großer Lust und Hingabe annehmen", kommentierte Trainer Thomas Tuchel. "Ich denke, wir haben eine sehr schöne Gruppe zugelost bekommen, in der wir gute Chancen haben, weiterzukommen", meinte der französische Flügelspieler Kingsley Coman, der bei Bayerns letztem Titelgewinn 2020 in Lissabon das 1:0-Siegtor im Finale gegen Paris Saint-Germain erzielt hatte.

Die Bayern rechnen natürlich mit einem Weiterkommen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen formulierte bereits die Zielsetzung über die Gruppenphase hinaus. "Seit unserem Titelgewinn 2020 war jetzt dreimal im Viertelfinale Schluss. Es ist unser großer Wunsch, dass es in dieser Saison wieder etwas weitergeht." Er freue sich auf "Festabende des Fußballs".

(dpa)