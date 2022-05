Mané lässt Zukunft in Liverpool offen

Der auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebrachte Stürmer Sadio Mané hat vor dem Champions-League-Finale seine Zukunft beim FC Liverpool offen gelassen.

"Ob ich bleibe oder nicht, werde ich erst nach dem Champions-League-Finale beantworten", sagte der Senegalese dem britischen TV-Sender Sky Sports. Der Vertrag des 30 Jahre alten Offensivspielers beim Zweiten der englischen Fußball-Meisterschaft läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

Mané (30) war zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. Der Marktwert des einst von Salzburg auf die Insel gewechselten Senegalesen wird auf rund 80 Millionen Euro taxiert; eine mittlere zweistellige Millionensumme dürfte im Falle eines Wechsels als Ablöse fällig werden. Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp spielt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris gegen Real Madrid um die Trophäe in der Königsklasse.

