Nagelsmann misstraut Mbappé-Ausfall: Paris kann "pokern"

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mag nicht daran glauben, dass Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München tatsächlich ohne Topstürmer Kylian Mbappé auskommen muss.

Der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters glaubt eher an ein Pariser Pokerspiel.

"Ich glaube nicht, dass er ausfällt", sagte Nagelsmann am Freitag in München über Mbappé. Der 24 Jahre alte Torschützenkönig der WM in Katar hatte am Mittwoch beim 3:1 von PSG gegen HSC Montpellier eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Von drei Wochen Pause war danach offiziell die Rede.

"Ich weiß nicht, was er hat. Es steht relativ vage auf der Homepage von Paris. Es heißt, bis zu drei Wochen. Wenn es aber keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für dieses Spiel ausfällt", sagte Nagelsmann und fügte hinzu: "Natürlich können sie pokern und eine strukturelle Verletzung nicht angeben. Sie können aber auch pokern und sagen, er fällt aus - und dann fällt er aber nicht aus." Die Auflösung wird es spätestens am 14. Februar geben. Dann gastieren die Bayern im Pariser Prinzenparkstadion.

