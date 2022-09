Champions League

vor 5 Min.

Niederländer Makkelie pfeift Bayern-Spiel gegen FC Barcelona

Artikel anhören Shape

Der international renommierte Schiedsrichter Danny Makkelie wird das Topspiel der Champions-League-Gruppe C zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona am Dienstagabend (21.00 Uhr) in München leiten.

Themen folgen