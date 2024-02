Tuchel baut gegen Lazio um: Müller, Kimmich und Guerreiro

Trainer Thomas Tuchel reagiert im Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Lazio Rom personell auf die demütigende Niederlage von Leverkusen.

Der 50-Jährige baut die Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel auf drei Positionen um. Im Vergleich zum 0:3 im Bundesliga-Topspiel beginnen im Stadio Olimpico Thomas Müller, Joshua Kimmich und Raphael Guerreiro. Die Winterzugänge Eric Dier und Sacha Boey sowie Youngster Alksandar Pavlović müssen dafür weichen.

Außerdem kehrt Tuchel von dem Experiment einer Dreierkette in der Abwehr zum bewährten 4-2-3-1-System zurück mit Müller als weiterer Offensivkraft neben Harry Kane, Jamal Musiala und Leroy Sané. Im Abwehrzentrum bietet Tuchel Dayot Upamcano und Minjae Kim auf. Der Niederländer Matthijs de Ligt sitzt wieder auf der Bank. "Wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen", hatte Nationaltorhüter Manuel Neuer, der das Münchner Team wie gewohnt als Kapitän anführen wird, am Dienstagabend in Rom zur Zielsetzung gesagt.

(dpa)