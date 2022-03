Vorstandschef Kahn froh über "Leistung unserer Mannschaft"

Vorstandschef Oliver Kahn hat den FC Bayern für den überzeugenden Einzug ins Viertelfinale der Champions League gelobt.

"Was für eine Leistung unserer Mannschaft! Leider konnte ich selbst gestern nicht dabei sein, nachdem ein Corona-Schnelltest bei mir positiv ausgefallen ist. Umso mehr freue ich mich über den Einzug ins Viertelfinale!", schrieb Kahn am Mittwoch in den Sozialen Netzwerken.

Münchens Trainer Julian Nagelsmann hatte am Dienstag vor dem Achtelfinal-Rückspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Red Bull Salzburg (7:1) von dem positiven Schnelltest beim ehemaligen Nationaltorhüter berichtet. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic fehlte am Dienstagabend im Stadion - wie schon gegen Bayer Leverkusen - wegen einer Corona-Quarantäne.

