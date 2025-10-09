Vier Verletzte: Entwarnung nach Chemieunfall bei Aschaffenburg

Nach einem Störfall in einem Industriebetrieb in Mainaschaff bei Aschaffenburg wurde am Abend eine Gaswolke freigesetzt. Zunächst hieß es, die Wolke sei „möglicherweise giftig“, später wurde in einer amtlichen Meldung der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain konkretisiert, dass „Nitrose Gase“ freigesetzt wurden. Die Leitstelle hatte gegen kurz nach 19:30 Uhr eine Warnmeldung an Smartphones im Umkreis gesendet.

Die Einsatzkräfte gaben um 22:35 Uhr Entwarnung: „Die Gefahr besteht nicht mehr“, hieß es. Messungen der Luft wurden anschließend als unbedenklich eingestuft. Deshalb öffnen Schulen und Kitas heute regulär. Nach aktuellem Stand wurden vier Menschen leicht verletzt. Etwa 250 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

In einem Gefahrstoffbecken mit 6000 Litern Fassungsvermögen befand sich nach Angaben der Einsatzkräfte Salpetersäure. Ein Metallteil war offenbar in das Säurebad geraten und löste dadurch eine chemische Reaktion aus. Daraufhin bildete sich zunächst eine dicke orangefarbene Rauchwolke. Die Feuerwehr kühlte das Becken und versuchte, das Metallteil zu entfernen und gleichzeitig die Säure umzupumpen. Dadurch konnte die Reaktion eingedämmt werden, später trat überwiegend weißer Rauch auf.

Störfall in Mainaschaff bei Aschaffenburg: Warnung vor Rauchwolke

Die Bevölkerung wurde angewiesen, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Warn-Apps wie NINA und Katwarn wurden aktiviert. Die Warnung der Behörden war dabei durchaus dringlich. In der Warn-App Nina wurde von „extremer Gefahr“ ausgegangen, bei Katwarn galt die „Hohe Warnstufe“ – eine „Gefahrenwarnung mit akuter Gefahr für die Bevölkerung und hohem Handlungsbedarf“, wie dort zur Erklärung zu lesen ist.

Besonders betroffen war das Gebiet von Mainaschaff über das nördliche Stadtgebiet von Aschaffenburg bis nach Goldbach, wie ein Sprecher der Leitstelle Bayerischer Untermain auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte. Die Polizei Aschaffenburg führt in Absprache mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen, ein Fachberater des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems (TUIS) war vor Ort. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. In dem Betrieb hatte es bereits im Jahr 2002 einen Unfall mit Gasaustritt gegeben.