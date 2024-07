Einsatzkräfte finden leblose Person in Geröllfeld

Ein Polizeihubschrauber hat in einem Geröllfeld am Berg Hochstaufen in den Chiemgauer Alpen (Landkreis Berchtesgadener Land) eine leblose Person entdeckt. Einsatzkräfte der Polizei und Bergwacht suchten um Piding nach einem seit Montag als vermisst gemeldeten Österreicher aus Oberndorf bei Salzburg, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwoch wurde dessen Auto an einem Wanderparkplatz bei Piding gefunden. Es werde davon ausgegangen, dass es sich bei der leblosen Person um den Vermissten handelt, hieß es weiter. Die Bergung durch den Polizeihubschrauber dauerte am Nachmittag noch an.

