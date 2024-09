Hundebadetage – süß, aber auch sinnvoll?

Der letzte Sprung vom Ein-Meter-Brett, die letzten Freibad-Pommes, das letzte Mal auf der Liegewiese Sonne tanken: Wenn die bayerischen Freibäder in diesen Tagen ihren Betrieb einstellen, blicken viele Badegäste mit Wehmut auf die bevorstehende Winterpause. Für Hunde allerdings tut sich zu Saisonende mancherorts eine Gelegenheit auf, die sich nur einmal im Jahr bietet: In ganz Bayern öffnen Schwimmbäder einen oder zwei Tage lang nur für Haustierbesitzer und ihre Vierbeiner. Doch wie unbedenklich ist das Baden im Freibad für Hunde eigentlich?

Das Münchner „Dantebad“ bietet die beliebte Aktion heuer schon zum siebten Mal an. Um die 760 Vierbeiner kamen vergangenes Jahr zu den insgesamt vier Hundebadetagen in den Münchner Bädern, wie Doris Betzl von den Stadtwerken informiert. „Für viele Leute ist das ein fester Termin im Kalender“, sagt sie. „Die Hundebesitzer kommen auch bei 17 Grad und Regen.“ Auch bei den Kolleginnen und Kollegen seien die Aktionstage beliebt. „Manche freuen sich das ganze Jahr drauf“, so Betzl.

Hundebadetage: In München wird ein FKK-Becken umfunktioniert

Im Dantebad wird dafür das Becken genutzt, in dem sich eigentlich die Badegäste des FKK-Bereichs tummeln. Damit es an den Hundebadetagen zu keinen Verletzungen kommt, sind kleinere Umbauarbeiten nötig, erklärt Betzl, die zum Presseteam der Stadtwerke gehört. So werden auf die Überlaufrinnen am Beckenrand Teppiche gelegt, damit sich die Hunde nicht in den schmalen Rillen verhaken. „Menschen bleiben höchstens mal mit dem kleinen Zeh hängen, aber Hunde können sich dort mit den Krallen verfangen“, weiß Betzl. Das Freibadpersonal bringt außerdem Holzbretter an, um den Einstieg ins Wasser zu erleichtern. Anders als im regulären Schwimmbetrieb ist das Reinhüpfen an Hundebadetagen ausdrücklich erlaubt.

Doch nicht jeder Hund setze gleich zum Kopfsprung an, sagt Betzl. Bei den Vierbeinern sei es nicht anders als bei Menschen: „Manche sind die totalen Wasserratten, aber manche sind auch schüchtern.“ Einige Hunde lassen sich mit Spielzeug zum Baden ermutigen, erzählt sie. Frisbeescheiben, Bälle oder auch Leckerlis können hier hilfreich sein. „Manche Hunde spielen dann miteinander.“ Andere seien eher der Typ Einzelschwimmer: Sie beschäftigen sich alleine mit ihrem Spielzeug und genießen die Ruhe abseits des Trubels.

Icon Vergrößern Nicht jedem Hund ist die neue Freiheit gleich geheuer. Zum Glück gibt es Spielzeug. Foto: SWM/Astrid Schmidhuber Icon Schließen Schließen Nicht jedem Hund ist die neue Freiheit gleich geheuer. Zum Glück gibt es Spielzeug. Foto: SWM/Astrid Schmidhuber

Tierärztin zu Hundebadetagen: „Aus tiermedizinischer Sicht eher kritisch“

Nina Küke vom bayerischen Landesverband Praktizierender Tierärzte warnt allerdings davor, Hunde zum Schwimmen zu zwingen. „Es gibt einige Hunde, die das nicht mögen und Angst haben“, erklärt die Tiermedizinerin, die in der Oberpfalz eine Kleintierpraxis betreibt. Zwar seien alle Hunde von Natur aus in der Lage, sich im Wasser fortzubewegen. Vor allem Labradore oder Golden Retriever seien wasseraffine Hunderassen. „Aber nicht alle können gleich gut schwimmen“, sagt Küke. Besitzerinnen und Besitzer sollten daher weniger erfahrene Hunde immer im Auge behalten.

Zu den von Schwimmbädern organisierten Hundebadetagen sagt die Tierärztin: „Aus tiermedizinischer Sicht sehe ich das eher kritisch. Die Frage ist, ob der Mensch da mehr Spaß hat als das Tier.“ Küke sieht gegenüber dem Baden in einem Weiher oder See keine Vorteile. Viele natürliche Gewässer böten von Haus aus seichte Ufer und einen flachen Einstieg, erklärt sie. Bessere Voraussetzungen also für ängstliche Hunde oder kleinere Rassen.

Zumal viele Schwimmbäder während der Saison gechlortes Wasser verwenden. Im Münchner Dantebad wird die Chlorung zwei Tage vor Beginn der Hundebadetage eingestellt, wie Stadtwerke-Mitarbeiterin Betzl erklärt. Das Chlor habe sich dann im Wasser abgebaut. Medizinerin Küke gibt beim Thema Chlor grundsätzlich Entwarnung. Wer seinen Vierbeiner einmal pro Jahr ins Becken springen lasse, brauche nichts zu befürchten. Sie empfiehlt dennoch, den eigenen Vierbeiner nach dem Schwimmbadbesuch abzubrausen: „Mein Rat ist, den Hund hinterher mit klarem Leitungswasser abzuspülen.“

Hundebadetage: Schwimmbadbecken werden erst im Frühjahr gereinigt

Sind die Hunde aus dem Wasser, versetzen die Betreiber ihre Bäder endgültig in den Winterschlaf. So auch im Münchner Dantebad. Duschen müssen abgestellt und Sonnensegel eingebracht werden. Etwas überraschend: Der Beckeninhalt wird nicht abgelassen. Das wenig einladende Gemisch aus Badewasser, Hundehaaren und Laub bleibt den Winter über im Becken und dient als Frostschutz. „Ausgelassen wird das Wasser erst im Frühjahr“, erklärt Stadtwerke-Mitarbeiterin Betzl. „Erst dann wird das Schwimmbad wieder schön gemacht für unsere zweibeinigen Besucher.“