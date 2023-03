Das Fatigue-Syndrom hat das Leben von Timo (15) auf den Kopf gestellt

Plus Timo aus Kempten leidet unter einer Krankheit ähnlich wie Long-Covid. Die Schule kann er kaum besuchen. Helfen könnte Technik – doch andere stimmen nicht zu.

Timo Sinz ist 15 Jahre alt, steht mitten in der Jugend – doch seit Oktober 2021 leidet er unter einer Krankheit, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Das Chronische Fatigue-Syndrom, abgekürzt ME/CFS, galt vor Corona als selten, dem mittlerweile sehr bekanntem Long-Covid ist es sehr ähnlich. Zeitweise war Timo auf den Rollstuhl angewiesen, die Schule kann er nur stundenweise besuchen – und auch das nicht immer. Die Hoffnung der Familie liegt nun auf dem Einsatz eines Avatars, mit dessen Hilfe Timo zumindest digital am Unterricht teilnehmen könnte. Allerdings sind manche Eltern damit nicht einverstanden.