Immer mehr Kinder leiden unter Schmerzen

Frau Ahnert, Sie leiten das Bayerische Kinderschmerzzentrum an der Uniklinik Augsburg, wann sind Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen chronisch?

ROSEMARIE AHNERT: Wenn die Schmerzen über drei Monate anhalten oder immer wieder kommen oder über einen „normalen“ Heilungsprozess hinaus andauern.

Dann sollten junge Patienten zu Ihnen kommen, oder?

AHNERT: Entscheidend ist, wie sehr ein Kind oder Jugendlicher von den Schmerzen belastet und in seinem Alltag eingeschränkt ist: Es gibt chronisch kranke Kinder und Jugendliche, die beispielsweise unter Morbus Crohn leiden oder an Rheuma und dennoch gut mit den wiederkehrenden Schmerzen umgehen können. Wenn aber ein Kind oder Jugendlicher immer häufiger nicht zur Schule gehen kann und sich zurückzieht, dann sollten Eltern aktiv werden.

Mit welchen Schmerzen kommen denn viele Heranwachsende?

AHNERT: Kopfschmerzen führen die Schmerzliste an, gefolgt von Bauchschmerzen. Mit den Kindern, die zu uns kommen, sind viele Eltern schon von Arzt zu Arzt gelaufen und niemand hat eine Ursache für die Schmerzen gefunden. Wir setzen auf die so genannte multimodale Schmerztherapie, eine ganzheitliche Behandlungsform, die sowohl die organischen, aber auch die psychischen und sozialen Aspekte berücksichtigt. Bei uns arbeiten alle Expertinnen und Experten von der Kinderärztin über Physio-, Ergo-, Kunst- bis hin zu den Psychotherapeutinnen und -therapeuten zusammen und entwickeln einen individuellen Therapieweg für jedes Kind. Wir klären die Kinder und Jugendlichen aber auch über Schmerzen auf, damit sie Selbstwirksamkeit entwickeln und sich nicht so wehrlos den Schmerzen ausgeliefert fühlen. Denn viele haben längst große Ängste, fragen sich stets: Wann kommt der Schmerz wieder? Was mache ich dann? Und viele erleben in der Schule, dass sie nicht mehr leistungsfähig sind, dass man aber auf sie keine Rücksicht nimmt, dass man sie schnell als faul oder als Simulant abstempelt, was die Situation noch einmal erschwert.

Das heißt, dass Kinder und Jugendliche unter chronischen Schmerzen anders leiden als Erwachsene, es sind ja auch keine kleinen Erwachsenen...

AHNERT: So ist es, aber es gibt beispielsweise keine eigene Ausbildung in der Kinderschmerztherapie. Dabei müsste jedem doch einleuchten, dass gerade Heranwachsende mit chronischen Schmerzen eine entsprechende Therapie brauchen, weil die Gefahr groß ist, dass sie entweder gar nicht mehr zur Schule gehen können oder ein Leben lang krank sind und im schlimmsten Fall nie einen Beruf ausüben können. Ich selbst bin Kinderärztin und habe die Zusatzqualifikation „Spezielle Schmerztherapie“ an Erwachsenen gelernt, übertrage also mein ganzes Wissen auf die Kinder und Jugendlichen. Es gibt bundesweit auch nur vier Kinderschmerzzentren. In Bayern gibt es neben uns nur noch in Garmisch-Partenkirchen die Rheuma-Klinik für Kinder, die auch eine Schmerztherapie anbietet – wir arbeiten intensiv zusammen. Das Grundproblem in unserer Gesellschaft: Kinder haben keine Lobby! Auf ihre speziellen Bedürfnisse wird viel zu wenig Rücksicht genommen.

Das heißt, man muss bei Ihnen lange warten, oder?

AHNERT: Auf einen Termin, also ein ausführliches Vorgespräch, müssen Sie bei uns aktuell etwa drei Monate warten. Wenn wir erkennen, dass wir dem jungen Patienten helfen können, dauert es noch einmal zwei bis zu drei Monate, bis wir die Therapie starten können. Wissen muss man: Wir haben zehn stationäre Plätze für die multimodale Schmerztherapie. Für die Nachsorge oder weniger komplexe Anliegen haben wir aber auch eine allgemeine Schmerz- und Kopfschmerzambulanz für Kinder.

Sie schreiben auf Ihrer Homepage: Chronische Schmerzen im Kindes- und Jugendalter sind ein zunehmendes Problem.

AHNERT: Ja, Schmerzen bei Kindern nehmen zu, die Zahl der jungen Schmerzpatientinnen und -patienten wächst signifikant an.

Welche Ursachen gibt es dafür?

AHNERT: Das ist schwierig, da kommt nach meiner Beobachtung vieles zusammen. Zum einen vermute ich, dass das Smartphone eine Rolle spielt. Viele Kinder bewegen sich weniger, was zu Haltungs- und oft schon im Kinder- und Jugendalter zu muskulären Problemen führen kann. Dann vergleichen sich die Heranwachsenden sehr viel in den sozialen Medien, was den psychischen Druck enorm steigen lässt. Aber wir beobachten auch, dass Heranwachsende von den ganzen politischen Themen wie Klimakrise und Kriege massiv belastet sind.

Und Sie schreiben auch auf Ihrer Homepage, dass chronische Schmerzen oft banal beginnen, etwa mit einer Sportverletzung...

AHNERT: Ja, manchmal ist es beispielsweise ein umgeknickter Fuß, der einfach nicht heilen will, entzündet bleibt und furchtbar weh tut. Manchmal ist es die Migräne, die nicht gut eingestellt ist und immer häufiger kommt. Im Rahmen unserer multimodalen Schmerztherapie fahnden wir dann nach möglichen Faktoren, warum der Heilungsprozess nicht gelingt. Oft zeigt sich dann, dass es doch Probleme gibt, die zunächst gar nicht artikuliert werden, weil sie vordergründig mit dem Schmerz nicht in Zusammenhang gebracht werden. Da arbeitet dann unterbewusst beispielsweise die Trennung von einem Freund oder einer Freundin, die Scheidung der Eltern, die Krankheit einer geliebten Person, das gilt es aber erst einmal aufzuspüren. Und auch hier zeigt sich: Bei vielen chronischen Schmerzen reicht es nicht, Tabletten zu nehmen. Im Gegenteil. Man muss der Ursache auf den Grund gehen. Das ist meist zeitaufwendig, aber wir nehmen uns diese Zeit für unsere Patientinnen und Patienten.

Der Grund für chronische Schmerzen liegt also oft in der Psyche der Heranwachsenden?

AHNERT: Ja, sehr oft. Schmerz hat immer eine emotionale Komponente. Aber es fehlen ja auch Kinder- und Jugendpsychotherapeuten – das spüren wir in der Nachsorge, wenn es darum geht, unsere jungen Patientinnen und Patienten ambulant weiter gut zu versorgen.

Zur Person: Rosemarie Ahnert, 47, ist Kinderärztin und spezielle Schmerztherapeutin. Sie leitet als Oberärztin das Bayerische Kinderschmerzzentrum, das zur Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Augsburg gehört. Die Einrichtung feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen.

