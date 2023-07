Unbekannte schüttet Flüssigkeit über Claudia Roth

Bei der "Landshuter Hochzeit 1475" hat eine Frau Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine unbekannte Flüssigkeit über den Kopf geschüttet. Danach ist die Täterin in der Zuschauermenge verschwunden.

Am Sonntag wurde Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) beim mittelalterlichen Historienspektakel "Landshuter Hochzeit 1475" mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen. Die Täterin ist danach unerkannt in der Zuschauermenge verschwunden. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unbekannt. Nach dem Vorfall hat Roth die Veranstaltung relativ schnell verlassen. Die 68-Jährige gehörte wie etwa Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zu den Ehrengästen der Landshuter Hochzeit, das Zehntausende Besucher verfolgten.

Claudia Roth bei Landshuter Hochzeit wohl mit Wasser übergossen

Um welche Flüssigkeit es sich dabei handelte, war zunächst unklar. Womöglich sei es Wasser gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Jetzt ermittelt die Polizei nach Angaben vom Montag wegen Beleidigung und wertet derzeit Zeugenaussagen aus.

"Landshuter Hochzeit 1475" hat am Wochenende begonnen

Bei dem mittelalterlichen Historienspektakel wird die Vermählung der polnischen Prinzessin Hedwig mit Herzog Georg dem Reichen von Bayern-Landshut nachempfunden. Die "Landshuter Hochzeit 1475" ist 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen worden.

Eigentlich findet die "Landshuter Hochzeit" in vierjährigem Turnus statt. Wegen der Corona-Pandemie war die Spielzeit 2021 ausgefallen und auf 2023 verschoben worden. Am vergangenen Sonntagnachmittag fand die Premiere des Festspiels im Rathaus, des prachtvollen Hochzeitszuges durch die Altstadt sowie der Reiter- und Ritterspiele statt. Der Hochzeitszug mit Festspiel und Ritterspielen folgt an den vier kommenden Sonntagen. An den anderen Tagen gibt es ein üppiges Rahmenprogramm.