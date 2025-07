BVB-Manager Kehl über Musiala-Verletzung: «Schrecklich»

Die schwere Verletzung von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat auch bei Bayern Münchens Konkurrenten Borussia Dortmund zu Betroffenheit geführt. «Das ist schrecklich», sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem verlorenen Viertelfinale bei der Club-WM gegen Real Madrid (2:3) am Samstagabend in East Rutherford in New Jersey. «Ich drücke ihm alle Daumen. Es wird keine einfache Zeit für ihn. Er ist aber stark genug, wiederzukommen.»

Wenige Stunden zuvor war das Ausscheiden des FC Bayern gegen Paris St. Germain (0:2) in Atlanta von Musialas Verletzung überschattet worden. Der 22 Jahre alte Bayern-Profi, der gerade erst von einem Muskelbündelriss genesen war, verletzte sich gegen Paris kurz vor der Halbzeit in einer Aktion gegen PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma, als dieser Musialas Bein eingeklemmt hatte. Der linke Fuß von Musiala stand anschließend seitlich ab. Schon allein die Bilder deuteten auf eine schlimme Verletzung hin.

«Ich habe die Szene einmal gesehen. Ehrlich gesagt, kann ich mir solche Szenen nicht so oft anschauen», sagte Kehl weiter.

Jamal Musiala hat sich gegen Paris schwer verletzt Foto: Malachi Gabriel/ZUMA Press Wire/dpa