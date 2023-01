Autofahrerin muss nach Überschlag wiederbelebt werden

Beim Überschlag ihres Autos im oberfränkischen Coburg ist eine 29-Jährige schwer verletzt worden.

Sie habe in einem Kreisverkehr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei gegen einen Stein geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Daraufhin habe sich der Wagen am späten Dienstagabend überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Feuerwehrleute befreiten die Frau, die anschließend wiederbelebt werden musste. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht demnach nicht mehr. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verlor, war zunächst unklar. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt.

(dpa)