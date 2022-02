Urteil in Coburg: Hausverkäuferin muss Mord nicht erwähnen

Eine Frau verkaufte ein Haus im Landkreis Coburg, ohne auf den Doppelmord hinzuweisen. Die neue Eigentümerin wollte daraufhin den Kaufvertrag anfechten.

Eine Frau und ihr kleines Kind werden 1998 in einem Haus im Landkreis Coburg ermordet. Eine gruselige Vorstellung. Besonders dann, wenn das Anwesen das neue Eigenheim werden soll. Doch die erschreckende Wahrheit über das neu erworbene „Horrorhaus“, wie es das Landgericht Coburg nennt, erfuhr die neue Eigentümerin erst, nachdem sie das Haus 20 Jahre später gekauft hatte. Die Frau war so empört, dass sie den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten wollte, um so den Kauf rückgängig zu machen.

Sie war der Ansicht, die damalige Verkäuferin hätte sie auch ohne ausdrückliche Nachfrage auf den Doppelmord aus früheren Zeiten hinweisen müssen. Wegen des Verbrechens sei das Haus schwer veräußerbar und im Wert gemindert, erklärte die neue Eigentümerin.

Landgericht Coburg sieht bei Verkäuferin keine arglistige Täuschung

Das Landgericht Coburg sah das allerdings anders und wies die Klage ab. Es sah keine arglistige Täuschung – unter anderem deshalb, weil der Doppelmord schon so lange zurücklag. Außerdem habe die Verkäuferin auch erst von dem Verbrechen erfahren, nachdem sie das Haus 2004 gekauft hatte, so das Gericht. Ihr habe die Vorgeschichte der Immobilie nichts ausgemacht. Sie habe selbst noch mehr als zehn Jahre in dem Anwesen gelebt. „Dementsprechend spielte der Doppelmord beim Verkauf des Hauses für die Beklagte auch keine entscheidende Rolle“, wie das Landgericht mitteilte.

Die neue Eigentümerin ging vor dem Oberlandesgericht Bamberg in Berufung. Diese zog sie jetzt allerdings zurück, da die Richter ihr zu verstehen gaben, dass ihre Klage keine Aussicht auf Erfolg haben werde. Das Urteil aus dem Jahr 2020 ist damit rechtskräftig.

