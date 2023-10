Früherer Regener Landrat wird Bürgermeister in Bodenmais

Als Deutschlands jüngster Landrat machte Michael Adam einst Schlagzeilen. Nach einer mehrjährigen Pause in der Kommunalpolitik kehrt er nun zurück: als Bürgermeister von Bodenmais.

Ein Comeback feiert in Niederbayern der SPD-Kommunalpolitiker Michael Adam. Der frühere Landrat des Landkreises Regen ist nach vorläufigem amtlichen Ergebnis am Sonntag zum Bürgermeister des Marktes Bodenmais gewählt worden. Der 38-Jährige erreichte 66,0 Prozent der Stimmen - ein für aktuelle SPD-Verhältnisse herausragendes Ergebnis.

Im Rathaus von Bodenmais hatte Adam 2008 als 23-Jähriger seine Karriere in der Politik gestartet. Er war damals jüngster Bürgermeister Deutschlands und wurde unter anderem bekannt mit dem Spruch: "Ich bin alles, was man in Bodenmais nicht sein darf - jung, evangelisch und offen schwul." 2011 folgte seine Wahl zum Landrat. 2017 zog er sich aus der Kommunalpolitik zurück mit der Begründung, sein Studium wieder aufnehmen zu wollen.

Nun gaben ihm die Bürger von Bodenmais also erneut mehrheitlich ihre Stimme. Die Gegenkandidaten blieben weit dahinter zurück: CSU-Mann Joachim Haller bekam dem vorläufigen Ergebnis nach 22,6 Prozent und Robert Stiefel von den Freien Wählern 11,4 Prozent.

Der Landratsposten in Regen wurde am Sonntag ebenfalls neu vergeben. Rita Röhrl ( SPD), die am Montag ihren 70. Geburtstag feierte, stand nicht mehr zur Wahl. Sie war 2017 auf Michael Adam gefolgt.

Neuer Landrat von Regen ist nun der CSU-Kommunalpolitiker Ronny Raith. Er erhielt nach vorläufigem Ergebnis 60,4 Prozent der Stimmen, wie das Landratsamt am Montagmorgen mitteilte. Den zweiten Platz erreichte AfD-Kandidat Johann Müller mit rund 23 Prozent, gefolgt von Gloria Gray (FDP) mit 11,3 Prozent.

(dpa)