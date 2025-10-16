Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Container blockieren Spuren: LKW verursacht Behinderungen auf A8

Dasing

Container blockieren Spuren: LKW verursacht Behinderungen auf A8

Weil ein LKW seine Ladung verloren hat, kommt es am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen auf der A8 auf Höhe Dasing. Für den Verkehr Richtung München hat das Folgen.
Von Sven Koukal
    • |
    • |
    • |
    Gegen 5 Uhr ist es auf der A8 zwischen Dasing und Adelzhausen zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen.
    Gegen 5 Uhr ist es auf der A8 zwischen Dasing und Adelzhausen zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Plötzlich ohne Fracht ist ein Lastwagenfahrer am frühen Donnerstagmorgen unterwegs gewesen: Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord​ auf Anfrage mitteilt, kam es gegen 5 Uhr auf Höhe Dasing zum Unfall - mit Folgen für den morgendlichen Berufsverkehr.

    A8 zeitweise gesperrt: Was war passiert?

    Glücklicherweise ohne Verletzte ging der Unfall auf der A8 aus, bei dem laut Polizeiangaben ein Lastwagen zwei Container verlor, die im Anschluss alle Spuren zwischen Dasing und Adelzhausen blockierten. Während der Bergungsarbeiten hätten die Beamten jedoch schnell zunächst die linke, dann die mittlere Spur für den Verkehr wieder freigegeben. Noch laufe die Unfallaufnahme, mit der Freigabe der rechten Spur wird zeitnah gerechnet.

    Laut dem Portal Bayerninfo.de staut sich der Verkehr dennoch auf bis zu sieben Kilometer. Rund 55 Minuten mehr Zeit sollten Autofahrer für diesen Abschnitt am Morgen einplanen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden