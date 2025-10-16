Container blockieren Spuren: LKW verursacht Behinderungen auf A8

Plötzlich ohne Fracht ist ein Lastwagenfahrer am frühen Donnerstagmorgen unterwegs gewesen: Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord​ auf Anfrage mitteilt, kam es gegen 5 Uhr auf Höhe Dasing zum Unfall - mit Folgen für den morgendlichen Berufsverkehr.

A8 zeitweise gesperrt: Was war passiert?

Glücklicherweise ohne Verletzte ging der Unfall auf der A8 aus, bei dem laut Polizeiangaben ein Lastwagen zwei Container verlor, die im Anschluss alle Spuren zwischen Dasing und Adelzhausen blockierten. Während der Bergungsarbeiten hätten die Beamten jedoch schnell zunächst die linke, dann die mittlere Spur für den Verkehr wieder freigegeben. Noch laufe die Unfallaufnahme, mit der Freigabe der rechten Spur wird zeitnah gerechnet.

Laut dem Portal Bayerninfo.de staut sich der Verkehr dennoch auf bis zu sieben Kilometer. Rund 55 Minuten mehr Zeit sollten Autofahrer für diesen Abschnitt am Morgen einplanen.