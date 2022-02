Könnte ein hoher Antikörperspiegel künftig als Immunitätsnachweis gelten?

Wer einen hohen Antikörperwert gegen das Coronavirus aufweist, gilt ohne zusätzliche Impfung trotzdem nicht als immun. Warum Experten das zunehmend kritisch sehen.

Wer genügend Antikörper gegen Coronaviren im Blut hat, soll sich nicht auch noch impfen müssen – eine Forderung, die derzeit immer wieder zu hören ist. Bislang winkten das Bundesgesundheitsministerium wie auch das bayerische Gesundheitsministerium ab. Es gebe bisher keinen belastbaren Wert, mit dem gearbeitet werden könne. Doch jetzt kommt immer mehr Bewegung in die Debatte.

Der bekannte Bonner Virologe Prof. Hendrik Streeck – er ist auch Mitglied jener Corona-Experten-Kommission, die die Bundesregierung berät – befürwortet gegenüber unserer Redaktion, dass ein „hoher Titer zumindest aus pragmatischen Gründen“ als Nachweis dafür gelten sollte, immunisiert zu sein. „Es wäre an der Zeit, über so etwas nachzudenken.“

1000 Antikörper pro Milliliter Blut lassen Schutz gegen Corona vermuten

In ein ähnliches Horn stößt der Münchner Immunologe Prof. Clemens Wendtner, der Anfang 2020 den ersten deutschen Corona-Patienten behandelt hat. „Intern gehen wir bei einem Wert von über 1000 Bau (Binding Antibody Units, d. Red.) pro Milliliter Blut davon aus, dass ein Schutz besteht.“ Doch diese Betrachtungsweise birgt auch Probleme in sich, wie die Mediziner betonen.

Wie so oft in der Pandemie kommt man nicht darum herum, etwas tiefer in die Materie – hier in das Thema Immunsystem – einzusteigen. Einfach erzählt lässt sich aber sagen: Bei einer Corona-Antikörpermessung wird die Gesamtmenge der Corona-Antikörper gezählt. Doch nur eine Teilmenge dieser Antikörper ist in der Lage, das Coronavirus wirklich zu neutralisieren. Sprich: Wird bei einer Patientin ein hoher Titer gemessen, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie eine große Menge an jenen sehr wichtigen neutralisierenden Antikörpern hat, erklärt Hendrik Streeck: „Sie kann also, wenn sie nur wenige neutralisierende Antikörper hat, trotzdem an Corona erkranken – obwohl sie formal einen hohen Titer hat.“

Clemens Wendtner ist Chefarzt an der München Klinik Schwabing

Gleichermaßen kann auch Folgendes eintreten: „Es kann auch den Fall geben, dass jemand zu 99 Prozent neutralisierende Antikörper im Blut hat, ein super Wert, aber nur 50 Bau – also insgesamt sehr wenig, letztlich zu wenig Antikörper“, ergänzt Clemens Wendtner gegenüber unserer Redaktion.

Den Anteil der neutralisierenden Antikörpern zu ermitteln ist aufwendig

Nun ist es durchaus so, dass es neben der Bestimmung des Antikörpertiters (also der Menge) einen weiteren Test gibt, mit dem der Anteil an neutralisierenden Antikörpern ermittelt werden kann. „Doch das ist sehr aufwendig und lässt sich daher nicht auf die gesamte Bevölkerung anwenden“, sagt Hendrik Streeck.

Professor Hendrik Streeck

Er hält das aber auch gar nicht für nötig. „Man kann davon ausgehen, dass es im Regelfall so ist, dass jemand mit einem recht hohen Gesamtwert auch über einen gewissen Anteil an neutralisierenden Antikörpern verfügt.“ Auf einen solchen Wert müsse man sich eben verständigen. Auch auf die Gefahr hin, dass es entsprechende Ausnahmefälle gibt. Aber dann könne der oder die Betreffende ja immer noch über eine Impfung nachdenken.

Wird das Immunsystem durch eine Impfung bei hohem Anitkörperspiegel überreizt?

Immer wieder wird auch die Befürchtung geäußert, dass bei einem hohen Antikörperspiegel das Immunsystem überreizt werden könnte, wenn dann noch eine Corona-Impfung dazukäme. „Grundsätzlich sagt man in der Immunologie: Überimpfen gibt es nicht“, betont Wendtner. „Dennoch sind in einem solchen Fall beispielsweise lokale Unverträglichkeiten wie Hautausschläge und Juckreiz zu beobachten.“ Und es gebe Hinweise, dass bei zu geringen Impfabständen – also deutlich unter drei Monaten, etwa bei Auffrischimpfungen – Toleranzentwicklungen beobachtet wurden. Heißt: Die Impfung wirkt weniger stark.

Noch werde der Test auf neutralisierende Antikörper – er kostet etwa 30 Euro – nicht von den Krankenkassen bezahlt. Doch wenn er im Laufe der Zeit wesentlich kostengünstiger wird? „Dann wäre ein Antikörpertest – samt Zählung der neutralisierenden Antikörper – zur Feststellung des Genesenenstatus durchaus denkbar“, sagt Wendtner.