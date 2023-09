Corona

17:25 Uhr

Die Viruslast im bayerischen Abwasser steigt

Plus Getestet wird so gut wie gar nicht mehr, Corona läuft jetzt meist unter dem Radar. Das bayerische Abwassermonitoring ist dem Virus aber weiter auf der Spur. Wie ist die Lage in Praxen und Kliniken?

Von Stephanie Sartor

Viele Pfeile sind rot. Und rot bedeutet: Die Viruslast steigt. Jedenfalls im Abwasser, wo selbst winzige Bestandteile von SARS-CoV-2 nachgewiesen werden können. Wenn man so will, dann ist das Abwassermonitoring der letzte wirkliche Beobachtungsposten im Kampf gegen Corona – getestet wird schließlich kaum mehr, offizielle Zahlen haben wegen einer vermutlich gewaltigen Dunkelziffer ihre Aussagekraft weitgehend verloren. Das Abwasser aber liefert weiter Daten: An mehr als 20 Standorten in Bayern werden seit vielen Monaten Abwasserproben genommen, analysiert und in Grafiken aufbereitet. Die Ergebnisse sind freilich keine Ist-Zustände, sondern eher ein Trend. Und im Moment zeigt der an, dass das Virus wieder stärker zirkuliert.

In Zahlen ausgedrückt verhält es sich den Abwasserdaten zufolge so: In Passau gab es zuletzt eine Zunahme der Viruslast um 93 Prozent, in Straubing waren es mehr als 47 Prozent, in Nürnberg über 25 Prozent, ebenso in Stadtbergen im Landkreis Augsburg. In der Stadt Augsburg indes war zuletzt sogar ein Rückgang der Viruslast zu verzeichnen, in München ebenfalls. Die Zahlen sind für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich, im Rahmen des Verbundprojekts Bay-VOC können die Untersuchungsergebnisse der bayerischen Standorte online eingesehen werden.

