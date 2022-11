Pflege im Allgäu fordert Ende der Corona-Impfpflicht: "Es muss Ruhe einkehren"

Plus Die Corona-Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich gilt bis Jahresende. Allgäuer Einrichtungen fordern, dass sie nicht verlängert wird.

Sie war von Anfang an umstritten: Die Corona-Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich gilt bis Ende des Jahres. Allgäuer Pflegedienste und Einrichtungen hoffen, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von einer Verlängerung absieht. „Es muss endlich Ruhe einkehren. Viele ungeimpfte Mitarbeiter hatten in den vergangenen Monaten Angst um ihren Job. Das kann nicht sein“, sagt Gabriele Höpken. Die Leiterin eines ambulanten Intensivpflegedienstes aus Kißlegg im Westallgäu hatte vor acht Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Im Interview mit unserer Redaktion hatte sie ankündigt, die vom Bundestag beschlossene „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ zu ignorieren.