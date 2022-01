Booster-Sonderregelung bei Johnson & Johnson sorgt in Bayern für Ärger

Plus Für die Auffrischung nach einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson gelten im Freistaat striktere Regeln als in anderen Bundesländern. Betroffene fühlen sich benachteiligt.

Nur eine Spritze – und die Impfung ist schon vollständig. So reizvoll klang die Corona-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson noch im vergangenen Frühjahr. Viele Impfwillige, die dieses Angebot damals angenommen haben, fühlen sich nun aber vor allem in Bayern massiv benachteiligt – wie auch mehrere Zuschriften von Leserinnen und Lesern zeigen.