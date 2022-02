Corona-Impfung in Apotheken startet: Das müssen Impfwillige nun wissen

Von Dienstag an kann man sich die Corona-Impfung auch in Apotheken in Bayern holen. Ab welchem Alter ist das möglich und welcher Impfstoff wird gespritzt? Hier die Infos.

Wer sich in Bayern gegen das Coronavirus schützen möchte, kann ab Dienstag, 8. Februar, eine Corona-Impfung auch in vielen Apotheken bekommen. Bisher war es nur bei Ärzten oder in Impfzentren möglich, nun ändert sich das. Was über das neue Angebot bekannt ist und was Impfwillige beachten sollten, haben wir in dieser Übersicht zusammengefasst.

Wird ab dem 8. Februar in allen bayerischen Apotheken geimpft?

Nein. Um in der eigenen Apotheke Impfungen durchzuführen, müssen Apothekerinnen und Apotheker eine intensive Schulung durchlaufen. Außerdem brauchen sie einen extra Raum, in dem sie Interessierte impfen. Allein schon aufgrund der räumlichen Vorgaben könne nicht in allen Apotheken geimpft werden, so Lena Riemann-Mosinski vom Bayerischen Apothekerverband (BAV). Außerdem warten manche Apotheker darauf, dass die Nachfrage nach Impfungen wieder steigt. Deswegen beginnen sie noch nicht am 8. Februar mit den Impfungen.

Wer kann sich Apotheken gegen das Coronavirus impfen lassen?

Prinzipiell kann sich jeder ab zwölf Jahren in bayerischen Apotheken impfen lassen.

Welcher Impfstoff wird in Apotheken verimpft?

In den bayerischen Apotheken darf jeder zugelassene Impfstoff genutzt werden. In Deutschland sind derzeit Impfstoffe von folgenden Firmen verfügbar und zugelassen: Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. "Es wurde vor allem der Impfstoff von Biontech/Pfizer bestellt", sagt Riemann-Mosinski. Interessierte müssen jedoch bei der entsprechenden Apotheke nachfragen, welcher Impfstoff genutzt wird.

Wo finde ich eine Apotheke, die Impfungen anbietet?

Auf der Internetseite "Mein Apothekenmanager" können Interessierte nach einer Apotheke in ihrer Nähe suchen, die Corona-Impfungen anbietet. Ab Dienstag, 8. Februar, gibt es dort bei den einzelnen Apotheken Informationen zum Impfangebot. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über das Portal der Bayerischen Landesapothekenkammer nach einer Apotheke zu suchen, die Corona-Impfungen anbietet.

Wie melde ich mich für eine Impfung in der Apotheke an?

Interessierte müssen sich selbst bei einer Apotheke für eine Impfung anmelden, telefonisch, per E-Mail oder persönlich – je nachdem, auf welchem Weg die Apotheke am besten zu erreichen ist. Eine Terminvereinbarung über das bayerische Impfportal ist nicht möglich.

Welche Impfungen werden in Apotheken durchgeführt?

In Apotheken sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich.

Was kostet eine Corona-Impfung in der Apotheke?

Die Corona-Impfung in den Apotheken ist kostenlos.

Warum dürfen Apotheken impfen?

Derzeit sind etwa 74 Prozent der deutschen Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Allerdings verliert die Impfkampagne an Fahrt. So steigt die Zahl die Erstimpfungen nur noch sehr langsam. Deswegen soll es den Menschen erleichtert werden, eine Impfung zu bekommen. Bereits am 10. Dezember vergangenen Jahres hat der Bundestag das Infektionsschutzgesetz entsprechend verändert. Auch Tier- und Zahnärzte sollen bald impfen dürfen.

Sind Apothekerinnen und Apotheker dafür ausgebildet?

Bevor in einer Apotheke geimpft werden darf, muss das Personal entsprechend geschult werden. Apothekerinnen und Apotheker müssen etwa fünf Module zu verschiedenen Themen rund um das Thema Impfen absolvieren. "Dabei lernen sie zum Beispiel theoretische Dinge zu den verschiedenen Impfstoffen, aber auch praktische Dinge – etwa, wie sie eine Spritze setzen müssen", sagt Riemann-Mosinski vom Bayerischen Apothekerverband (BAV).