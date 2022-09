Corona-Pandemie

vor 4 Min.

Impfstoffe, Maskenpflicht, Infektionen: So wird der Corona-Herbst

Plus Expertinnen und Experten rechnen mit einem Anstieg der Corona-Infektionen im Herbst. Wie es mit den Impfstoffen aussieht, welche Varianten vorherrschen und wann die Maskenpflicht wohl wieder kommt.

Von Daniela Hungbaur, Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Bayern?

Derzeit (Stand 21. September) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Freistaat bei 301,9. Innerhalb eines Tages wurden den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge 9325 neue Fälle gemeldet. Expertinnen und Experten warnen allerdings davor, dass die Zahlen nur einen Teil der tatsächlichen Infektionen abbilden, die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Denn viele Infizierten lassen keinen PCR-Test mehr machen – und werden so auch nicht erfasst. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schätzt die Situation so ein: „Die Corona-Lage war in den vergangenen Wochen beherrschbar. Aktuell ist weiterhin BA.5 die vorherrschende Variante im Freistaat. Der Herbst beginnt erst jetzt, und wir stellen uns auch in Bayern auf einen Anstieg der Infektionen ein. Ich hoffe, dass wir von der hohen Immunisierungsquote in der Bevölkerung durch Impfungen und Genesungen profitieren und die Lage gut beherrschbar bleibt.“ Aber es sei gut möglich, fährt der Minister gegenüber unserer Redaktion fort, „dass wir je nach Situation von den Maßnahmen Gebrauch machen werden, die uns das neue Infektionsschutzgesetz bietet. Wann und in welchem Ausmaß, dafür hat uns der Bund leider keine Blaupause geliefert, das müssen wir je nach Entwicklung entscheiden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen