PCR-Test beim Hausarzt? Nur noch mit bestimmten Symptomen

Plus Ob es Corona oder nur eine Erkältung ist, zeigt am sichersten ein PCR-Abstrich. Doch beim Hausarzt wird der immer seltener angeboten. Dafür gibt es einen Grund.

Schnupfen, Halskratzen, Husten – mit der Omikron-Variante ist es noch schwieriger geworden, die Symptome von Erkältung und Corona-Infektion auseinanderzuhalten. Zur sicheren Diagnose setzten Medizin und Politik seit Beginn der Pandemie auf PCR-Tests. Doch diese sind für Patienten mit leichten Symptomen mittlerweile kaum mehr zu bekommen. Gerade beim Hausarzt werden PCR-Tests nur noch in bestimmten Fällen vorgenommen.