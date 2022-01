2G plus in der Gastronomie in Bayern? Die Pressekonferenz im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute darüber, ob die 2G-plus-Regel in der Gastronomie eingeführt wird. So sehen Sie die anschließende Pressekonferenz im Live-Stream.

Bund und Länder hatten sich am Freitag auf neue Corona-Regeln geeinigt. Am Dienstag, 11. Januar 2022, berät das Kabinett in Bayern darüber, wie die Beschlüsse im Freistaat konkret umgesetzt werden.

Anschließend werden Staatsminister Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek gemeinsam vor die Kameras treten, um die Ergebnisse der Beratungen vorzustellen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen und worüber das Kabinett konkret berät.

Video: dpa

2G plus in der Gastronomie in Bayern? Söder ist skeptisch

Bund und Länder hatten sich beim Corona-Gipfel am Freitag unter anderem darauf geeinigt, dass im Handel, in Freizeiteinrichtungen und bei Veranstaltungen unverändert 2G gelten soll. Außerdem gelten die Kontaktbeschränkungen weiterhin: Es dürfen privat maximal zehn Menschen zusammenkommen. Wenn Ungeimpfte dabei sind, darf sich ein Haushalt sogar nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Zu den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern gehört auch, dass in der Gastronomie künftig die 2G-plus-Regel gelten soll. Zutritt hätten damit nur Geimpfte und Genesene, die entweder einen tagesaktuellen Test oder eine Booster-Impfung vorweisen können. Allerdings waren Sachsen-Anhalt und Bayern bei diesem Punkt ausgeschert.

So zeigte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim Thema 2G plus für die Gastronomie "sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch". Er deutete an, dass es in Bayern bei 2G bleiben könnte.

Grüne und SPD in Bayern setzen sich hingegen für eine Umsetzung der 2G-plus-Regel in der Gastronomie ein. Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze nannte es unverständlich, dass in einem voll besetzten Wirtshaus ohne Maske andere Regeln gelten sollten als zum Beispiel im Theater.

Das Kabinett in Bayern berät am Freitag außerdem über eine Verkürzung der Quarantäne. Bund und Länder hatten beschlossen, die Regeln in Hinblick auf Omikron zu verändern und zu vereinheitlichen.

Corona-Maßnahmen in Bayern: Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen

Ministerpräsident Söder wird die Kabinettssitzung am Dienstag zwar leiten, aber nicht an der Pressekonferenz teilnehmen. Stattdessen informieren Staatsminister Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek ab 13 Uhr in München über die Beratungen.

Die Pressekonfernez lässt sich heute unter anderem auf www.bayern.de sehen. Außerdem gibt es eine Übertragung, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt ist. (mit dpa)