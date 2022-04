Corona-Lage in Bayern: Hier sehen Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute über die Corona-Lage und die Folgen des Kriegs in der Ukraine. So sehen Sie die anschließende Pressekonferenz im Live-Stream.

In Bayern gelten nur noch wenige Corona-Regeln. Wie sieht die aktuelle Lage aus und wie geht es mit den Maßnahmen weiter? Das Kabinett in Bayern berät am Dienstag, 26. April 2022, ab 9 Uhr über das Thema Corona. Außerdem geht es um die Folgen durch den Krieg in der Ukraine. Über die Ergebnisse der Beratungen informieren anschließend Staatsminister Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Wissenschaftsminister Markus Blume bei einer Pressekonferenz.

Welche Corona-Regeln gelten noch in Bayern?

Seit dem 3. April gilt nur noch der sogenannte Basis-Schutz in Bayern. Damit sind zum Beispiel die 2G- oder 3G-Regeln entfallen. Die Maskenpflicht im Einzelhandel gibt es nicht mehr. Sie besteht aber weiterhin im öffentlichen Nahverkehr und in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen oder Flüchtlingsunterkünften.

Video: dpa

Das Kabinett in Bayern wird am Dienstag darüber beraten, wie es mit den Corona-Regeln in Bayern weitergeht. Fest steht bereits: Ab dem 1. Mai wird die Testpflicht in Schulen entfallen. Außerdem wird dann auch keine 3G-Regel mehr für Lehrer und schulfremde Personen gelten.

Eine Maskenpflicht gibt es in Schulen schon jetzt nicht mehr. Kultusminister Michael Piazolo begründete diesen Schritt damit, dass die Maskenpflicht durch die Entscheidungen der Ampel-Regierung im Bund juristisch nicht mehr möglich sei.

Am 26. April wird es bei der Kabinettssitzung in Bayern außerdem um den Krieg in der Ukraine gehen. Auch im Freistaat kommen Flüchtlinge aus dem Land an, das von Russland angegriffen wird.

Corona in Bayern: Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen

Ministerpräsident Markus Söder wird die Sitzung des Kabinetts am Dienstag leiten. Bei der anschließenden Pressekonferenz heute ab 12 Uhr in München wird er hingegen nicht dabei sein. Stattdessen treten Staatsminister Herrmann, Wirtschaftsminister Aiwanger und Wissenschaftsminister Blume vor die Kameras.

Die Pressekonferenz lässt sich unter anderem auf www.bayern.de im Live-Stream verfolgen. Außerdem gibt es eine Version, die in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt wird.