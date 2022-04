Corona in der Schule

Noch eine Woche testen: Was nach den Osterferien auf Schüler zukommt

Plus Für Kinder und Jugendliche geht die Schule wieder los. Auf sie wartet die letzte Woche mit Pflichttests. Was kommt dann – und welche Änderungen folgen noch?

Von Susanne Schmitt

Die Osterferien sind vorbei und mit dem Wiederbeginn der Schule sind auch die Tage der Testpflicht in den bayerischen Klassenzimmern gezählt: Zum 1. Mai sind die anlasslosen Tests für Schülerinnen und Schüler genauso Geschichte wie die 3G-Regelung für Lehrkräfte und weitere Mitarbeiter an Schulen. Auch in Kitas läuft Ende des Monats die Testpflicht aus, allerdings können hier auf freiwilliger Basis noch bis Ende August die PCR-Pooltests beibehalten werden. Doch nicht nur in Schulen und Kitas warten Änderungen. Was Sie jetzt wissen müssen:

