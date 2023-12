Corona

vor 59 Min.

Klinik-Chef: "Wir sind brechend voll"

Plus Mehr als jeder Zehnte ist aktuell krank oder war es gerade. Diese Welle an Atemwegserkrankungen spüren auch die Krankenhäuser. Wie die Lage vor Ort aussieht und welche Rolle Corona spielt.

Von Stephanie Sartor

Dr. Hubert Mayer kommt schnell zum Punkt. "Wir sind brechend voll", sagt der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar und schiebt hinterher: "Fast am Rande der Belastbarkeit". In den beiden Krankenhäusern im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Welle an Atemwegserkrankungen, die durchs Land schwappt, deutlich zu spüren. "Einige Patienten, bei denen eine stationäre Behandlung nicht dringend angezeigt ist, müssen wir auch wieder heimschicken. Auch Corona-Patienten. Anders geht es momentan nicht", sagt Mayer. Die Zahl derjenigen, die wegen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus sind, sei relativ hoch. "Damit haben wir nicht gerechnet", fährt der Mediziner fort. "Und wir haben auch wieder schwere Verläufe. Es werden auch Menschen beatmet. Und es sterben Menschen."

Dass in den Kliniken so viele Menschen wegen einer Atemwegsinfektion behandelt werden müssen, überrascht kaum. Im ganzen Land wird geschnieft und gehustet, Firmen klagen über hohe Krankenstände, die Wartezimmer sind voll. Der Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Markus Beier, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Die Hausarztpraxen laufen einmal mehr auf dem Zahnfleisch – und das, obwohl die Grippesaison noch gar nicht angefangen hat." Weihnachten werden also viele Menschen krank im Bett verbringen, andere laufen Gefahr, sich bei Familienfeiern anzustecken. Expertinnen und Experten raten deshalb zur Vorsicht. Hausärztechef Beier etwa ruft dazu auf, bei Covid-Symptomen Selbsttests zu verwenden, um eine Ansteckung von älteren und chronisch kranken Familienangehörigen zu verhindern.

