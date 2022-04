Diese Corona-Maßnahmen gelten ab Mai in Bayern

Ab Mai gibt es weitere Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Bayern. Diese betreffen Schulen und Kitas. Die Corona-Basisschutzmaßnahmen werden verlängert.

Zum 1. Mai ist es mal wieder soweit: In Bayern treten neue Regelungen bezüglich der Corona-Pandemie in Kraft. Allerdings bleibt auch vieles beim Alten, denn das bayerische Kabinett hat die Verlängerung der meisten gültigen Corona-Basisschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht.

Maskenpflicht in Bayern bleibt teilweise erhalten

Die Corona-Verordnung soll in Bayern zunächst bis 28. Mai weitergeführt werden. Das teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann mit. Das bedeutet, dass bis zu diesem Datum auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Pflegeheimen und in Obdachlosen- und in Asylbewerberunterkünften bestehen bleibt.

Zudem gibt es eine einrichtungsbezogene Testpflicht für Beschäftigte und Besucher in Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten und Pflegeheimen.

Video: dpa

Testpflicht in Schulen und Kitas fällt weg

Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen gibt es zum 1. Mai in den Schulen und Kitas in Bayern. Die Maskenpflicht war schon nach den Osterferien weggefallen, ab Anfang Mai wird nun auch die Testpflicht gestrichen. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger "Freie Wähler" freut sich über "einen Schritt in die Normalität": "Die Zahlen gehen ja in die richtige Richtung - also deutlich zurück."

Herrmann sieht das ähnlich. Er spricht davon, dass die "Corona-Lage nicht mehr besorgniserregend" sei. Alles deute demnach auf Entspannung hin. Das zeigt sich auch im bayerischen Kabinett, dass zum ersten Mal seit langer Zeit in Präsenz im Ministerratssaal der Bayerischen Staatskanzlei tagte.