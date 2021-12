Bayerns Finanzminister fordert vom Bund mehr Geld für Kommunen

Exklusiv Finanzminister Albert Füracker sagt: „Unser Ziel ist es, soviel Krise wie möglich von den Menschen fern zu halten.“

Bayern hat in der Corona-Krise mehr Schulden aufgenommen als alle anderen Bundesländer. Doch das ist nach Meinung von Finanzminister Albert Füracker nötig gewesen. „Unser Ziel ist es, soviel Krise wie möglich von den Menschen fern zu halten“, sagt Bayerns Finanzchef unserer Redaktion. Doch der Freistaat habe gezielt investiert und deshalb weniger Geld benötigt als gedacht. „Der Haushalt 2022 sieht vor, mit dem Gesamtkreditrahmen von 20 Milliarden, der zur Bewältigung der Corona-Pandemie für das Jahr 2020 durch den Landtag genehmigt wurde, bis Ende 2022 auszukommen - also insgesamt für 3 Jahre statt wie ursprünglich für ein Jahr“, sagt Füracker. „Das zeigt: Wir wirtschaften solide und seriös und wägen alle Ausgaben sorgfältig ab.“

Ziel ist Rückkehr zum ausgeglichenen Haushalt

Ziel sei es, wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. „In Punkto Schulden bleibt das Credo des Finanzministers: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich neue Schulden“, sagt Füracker. „Aber die Corona-Pandemie ist leider noch nicht überwunden. Die Auswirkungen und der Wachstumsverlust aus der Krise bleiben mindestens auch im nächsten Jahr noch deutlich spürbar.“ Der bayerische Finanzminister fordert zudem den Bund auf, den Kommunen wieder stärker unter die Arme zu greifen. „Der Bund muss seiner gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verantwortung auch zukünftig gerecht werden“, sagt Füracker. Das betreffe unter anderem die Krankenhäuser. Hier müssten schnell wirtschaftliche Hilfen kommen. „Zudem weigert sich der Bund hartnäckig, Gewerbesteuerausfälle der Kommunen auch in 2021, analog zu 2020, auszugleichen“, sagt der Minister. „Bayern leistet hier bereits seinen hälftigen Beitrag und bleibt ein starker und verlässlicher Partner für seine Kommunen.“