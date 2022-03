Corona-Experte Wendtner warnt vor sechster Welle bis in den Frühsommer hinein

Exklusiv "Wir können in den nächsten Wochen nicht mit Ende extremen Infektionsgeschehens rechnen", sagt der Münchner Infektiologe und kritisiert die Corona-Lockerungen.

Der Münchner Chefarzt und Corona-Experte Clemens Wendtner warnt angesichts wachsender Infektionszahlen vor einer neuen Pandemie-Welle, die bis in den Frühsommer reichen könne. „Es entwickelt sich gerade eine sechste Welle, daher können wir in den nächsten Wochen nicht damit rechnen, dass dieses extreme Infektionsgeschehen abrupt endet“, sagte der Chefarzt der München Klinik Schwabing unserer Redaktion. „Wir haben eine ähnliche Situation wie im März 2021: Auch damals klang im März eine Winterwelle ab und es kam eine Frühjahrswelle, die dann bis etwa Mai aktiv war“, betonte der Infektiologe. „ Corona ist noch nicht vorbei, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Man muss jetzt erst einmal einige Wochen bis zum Frühsommer abwarten und sehen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.“

Clemens Wendtner über Corona-Politik: "Bräuchten eine bundeseinheitliche Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Raum"

Wendtner kritisierte vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen die von der Regierungskoalition beschlossenen Lockerungen. „Wir bräuchten eine bundeseinheitliche Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Raum“, betonte er. „Denn hier auf das freiwillige Verantwortungsbewusstsein zu setzen, ist zwar schön, es überfordert aber auch viele Menschen.“ Statt einem ewigen Hin und Her der Politik brauch es klare, verbindliche Regeln. „Die hohen Fallzahlen rühren aber auch daher, dass viele Menschen offensichtlich glauben, die Pandemie sei nicht mehr so schlimm und deshalb bei den Schutzmaßnahmen nachlässig sind“, warnte Wendtner. „Dies wird natürlich auch durch die politischen Diskussionen um Lockerungen befördert.“

Er erlebe bei seiner Arbeit in der Klinik, dass die Erkrankung ihren Schrecken nach wie vor nicht verloren habe. „Noch immer verlässt von drei schwer erkrankten Covid-Patienten im Schnitt einer nicht lebend die Intensivstation“, betonte der Medizinprofessor. „Auch aktuell haben wir hier in der München Klinik eine zweistellige Zahl an Covid-Patienten auf der Intensivstation, die beatmet werden müssen.“

