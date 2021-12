Corona-Pandemie

Corona-Inzidenz sinkt: Ist die vierte Welle wirklich gebrochen?

Plus Seit mehreren Tagen gehen die Corona-Inzidenzen im Freistaat merklich zurück. Experten mahnen allerdings zur Vorsicht. Warum die Zahlen trügerisch sein können.

Von Stephanie Sartor

Es geht bergab – aber in diesem Fall bedeutet das nichts Schlechtes. Diese Talfahrt der Corona-Inzidenzen, die sich seit mehreren Tagen in Bayern beobachten lässt, schürt leise Hoffnungen. Darauf, dass diese vierte, brachiale Welle endlich gebrochen sein könnte. Ist das tatsächlich so? Oder ist das nur eine kurze Atempause, bevor die Zahlen wieder steigen?

