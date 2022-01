FW-Abgeordneter Fabian Mehring: "Bei allen Infizierten war der Schnelltest negativ"

Plus Die Freien Wähler haben wegen Corona-Infektionen ihre Klausur abgesagt. Alle Betroffenen waren geboostert. Muss die unfreiwillige Studie Konsequenzen haben? Der schwäbische Abgeordnete Fabian Mehring stellt sich drängende Fragen.

Herr Mehring, wie geht es Ihnen denn?



Fabian Mehring: Danke, zum Glück gut. Meine eigenen Tests waren bislang ja alle negativ, aber eine meiner engsten Mitarbeiterinnen ist leider infiziert. Daher bin ich freiwillig in Quarantäne. Aber auch den infizierten Kolleginnen und Kollegen geht es bestens, sie haben keinerlei Symptome.