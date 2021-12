Corona-Pandemie

vor 35 Min.

Landeskriminalamt registriert immer mehr Fälle von gefälschten Impfpässen

Immer mehr gefälschte Impfausweise sind in Bayern im Umlauf.

Plus Das bayerische Landeskriminalamt registriert Tausende Fälle in Bayern. Wer die Täter sind und welche Fälle besonders viel Aufsehen erregen.

Von Maria Heinrich

Das bayerische Landeskriminalamt in München verzeichnet einen massiven Anstieg von Betrügereien mit gefälschten Impfpässen und unechten oder manipulierten digitalen Impfzertifikaten. „Stand heute haben wir ungefähr 3500 Fälle in diesem Jahr registriert“, erklärte LKA-Pressesprecher Ludwig Waldinger gegenüber unserer Redaktion. Anfang September seien es noch etwa 100 gewesen, mit der Einführung der 2G- und 3G-Plus-Regelungen seien die Fallzahlen extrem in die Höhe geschossen, berichtet Waldinger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen