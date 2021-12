Ministerium lockert Regeln für Kita-Testpflicht in Bayern

Das bayerische Sozialministerium justiert bei der Corona-Testpflicht für Kitas nach und lockert die Regeln für den Nachweis durch die Eltern. Was das konkret bedeutet.

Die für Anfang Januar angekündigte Corona-Testpflicht in bayerischen Kindertagesstätten wirft weiterhin viele Fragen auf – und das zuständige Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat am Montag für zusätzliche Irritationen gesorgt. Bislang hieß es, dass Eltern den Kita-Betreibern „glaubhaft“ versichern müssten, dass sie ihr Kind vor dem Besuch der Einrichtung getestet haben. Sollten Zweifel daran bestehen, könnten die Einrichtungen „einen gesonderten Nachweis“ verlangen – beispielsweise eine Videoaufnahme des Kindes beim morgendlichen Testen, wie das Ministerium vergangene Woche vorschlug.

Vertrauen statt Kontrolle bei Tests in der Kita - Verbände kritisieren Sozialministerium

Am Montag dann die Kehrtwende. Nun heißt es in einem Schreiben aus dem Haus von Ministerin Carolina Trautner ( CSU): „Wir halten daher aktuell in der Einführungsphase der Testnachweispflicht bei Zweifeln an der Erklärung der Eltern einen gesonderten Nachweis für nicht erforderlich.“ Sprich: Selbst wenn die Erzieherinnen und Erzieher Zweifel daran haben, dass die Eltern ihre Kinder auch wirklich getestet haben, sollen die Kinder in den Einrichtungen betreut werden dürfen. Man setze „auf die bewährte auf Vertrauen basierende Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Einrichtung“, heißt es im 456. Newsletter aus dem Ministerium, der Start der Testnachweispflicht solle zudem „praktikabel und unbürokratisch“ geschehen.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt das Ministerium mit, dass sich die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft an die Regelungen rund um die Corona-Pandemie halte. Oberstes Ziel bleibe es, die Kitas offen zu halten. Die Testnachweispflicht knüpfe "das Sicherheitsnetz nun für alle Beteiligten noch einmal enger und steigere das Schutzniveau weiter". Sollte sich zeigen, dass eine Nachjustierung erforderlich sei, "werden wir darüber zeitnah und in engem Austausch mit den Kitas entscheiden".

„Das wirkt für mich hilflos und ist keine wirkliche Strategie, kritisiert Maria Magdalena Hellfritsch, Geschäftsführerin des Verbandes katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern. Die sogenannte Testnachweispflicht sei aus ihrer Sicht damit wieder zurückgenommen worden: „Für mich liest sich das so: Egal, was die Eltern mir sagen, ich soll es glauben.“ Das führe zwangsläufig zu Unfrieden an der Kita-Tür, zu Diskussionen zwischen Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern.

Genau das befürchtet auch Johannes Becher, Landtagsabgeordneter der Grünen. Aus seiner Sicht bräuchten die Kita-Betreiber klare Corona-Regeln und Ansagen. „Doch das ist genau das Gegenteil einer klaren Ansage“, sagt Becher und sieht in einer Testpflicht, die auf Vertrauen basiere, keinen Fortschritt: „Dann hätten wir uns das Ganze auch gleich sparen können – freiwillig getestet wurde ja jetzt auch schon“.

Tatsächlich waren Corona-Tests in Kitas bisher freiwillig. Ab dem 10. Januar gilt jedoch für Kinder von einem Jahr bis zur Einschulung besagte Testnachweispflicht in Betreuungseinrichtungen. Dieser kann unterschiedlich nachgekommen werden. Die aus Sicht von Experten zuverlässigste Lösung sind PCR-Pooltests in den Einrichtungen selbst – wenn sie von diesen angeboten werden. Ist das nicht der Fall, müssen die Eltern ihre Kinder dreimal wöchentlich selbst testen. Der Nachweis kann über das Vorzeigen einer Testkassette mit negativem Ergebnis erfolgen oder mit einer schriftlichen Erklärung samt Unterschrift eines Elternteils, dass ein Test durchgeführt wurde und negativ war.