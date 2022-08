Schlechtes Zeugnis für Corona-Schnelltests bei Omikron

Plus Forscher der Uniklinik Würzburg kommen zum Ergebnis, dass die Tests nur wenig zuverlässig sind. Die Omikron-Variante erkennen sie nur in einem Drittel der Fälle.

Die Ergebnisse von Corona-Schnelltests sind nur wenig zuverlässig. Zu diesem Ergebnis kommt eine groß angelegte Studie der Universität und der Uniklinik Würzburg in Kooperation mit der Universität Greifswald. Denn: Die Antigen-Schnelltests erkennen insbesondere die vorherrschende Omikron-Variante in nur einem Drittel der Fälle.