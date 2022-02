Sport, Kultur, Friseur, Gastro: Diese Lockerungen plant Söder für Bayern

Offenbar plant Ministerpräsident Söder Lockerungen der Corona-Maßnahmen. So könnten die Sperrstunde in der Gastronomie wegfallen und 3G beim Friseur gelten.

Am Montagvormittag trifft sich der CSU-Vorstand per Videoschalte. Schon vor der anschließenden Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder zeichnen sich mögliche Lockerungen bei den Pandemie-Beschränkungen in Bayern ab.

Gaststätten in Bayern sollen nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder künftig wieder ohne coronabedingte Zeitbegrenzung öffnen dürfen. Die Sperrstunde - aktuell noch 22 Uhr - soll aufgehoben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Wieder mehr Zuschauer für Sport- und Kulturevents in Bayern möglich

Bei Sport- und Kulturveranstaltungen in Bayern sollen in Kürze noch mehr Zuschauer zugelassen werden. Das kündigte Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Montag an. Bei Sportveranstaltungen soll demnach wieder eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt werden - in Stadien und bei großen Sportveranstaltungen liegt die Grenze aktuell bei 25 Prozent. Zudem soll laut Söder dann eine maximale Obergrenze von 15.000 Zuschauern gelten, aktuell sind es 10.000.

Bei Kulturveranstaltungen soll wieder eine Auslastung von bis zu 75 Prozent erlaubt werden - aktuell sind es höchstens 50 Prozent. In beiden Bereichen soll es aber bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben.

Rückkehr zu 3G bei körpernahen Dienstleistungen?

Auch für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios kündigte Markus Söder laut dpa Lockerungen an. Körpernahe Dienstleistungen sollen in Bayern künftig auch wieder für Besucher mit einem negativen Corona-Test möglich sein. Es soll hier wieder die 3G-Regel gelten. Damit dürften auch Ungeimpfte oder Personen, die keinen Genesenen-Nachweis haben, wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gilt hier noch die 2G-Regel. (dpa)

