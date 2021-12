Corona-Pandemie

vor 18 Min.

"Totales Staatsversagen": Hausärzte wütend über Impfstoffmangel

Schlange stehen für die Spritze: Das Interesse der Menschen an einer Impfung ist derzeit groß.

Plus Wer sich impfen lassen möchte, braucht Geduld. In den Arztpraxen gibt es Wartelisten, in den Impfzentren sind Booster-Termine Wochen im Voraus ausgebucht. Jetzt wird die Kritik schärfer.

Von Stephanie Sartor

Die Wut schwingt in jedem Wort mit. „Ich würde pro Tag 20 Stunden impfen, aber ich bekomme einfach zu wenig Impfstoff“, schimpft Dr. Jakob Berger, der Vorsitzende der schwäbischen Hausärzte. Die ganze Impfstoff-Logistik sei völlig undurchsichtig und hänge vom jeweiligen Großhandel ab, fährt er fort. Von der Apotheke bekomme er mitgeteilt, wie viele Dosen er für die kommende Woche bestellen kann – und das werde immer weniger. Seine Kollegen aus dem bayerischen Hausärzteverband hätten sich schon oft an das Gesundheitsministerium in München gewandt, förmlich um mehr Impfstoff gebettelt – vergebens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen