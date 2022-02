Warum die Inzidenz in Deutschland derzeit sinkt

Zwei Tage in Folge sinkt die Inzidenz in Deutschland. Ein Hoffnungsschimmer, dass die Pandemie bald endet? Wie Experten die Lage einschätzen.

Die bundesweite Corona-Inzidenz sinkt weiter: Am Montag liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 1459,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Auch in Bayern sinkt die Inzidenz. Doch ist das nun ein Grund zum Aufatmen – oder doch die Ruhe vor dem Sturm?

Welche Gründe können für die sinkende Inzidenz verantwortlich sein?

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, könnte die niedrigere Inzidenz eine "Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems" sein. Auch der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing Clemens Wendtner erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass er die sinkenden Zahlen in Bayern auf den Meldeverzug und die limitierten Kapazitäten bei PCR-Tests zurückführen würde. Eine Rolle könne ebenfalls spielen, dass Betroffene, deren Selbst- oder Schnelltest positiv war, keinen PCR-Test zur endgültigen Abklärung machen ließen. Diese Fälle tauchten dann nicht in der Statistik auf. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sprach von einem stärkeren Meldeverzug bei den Zahlen und verwies auf eine Überlastung der Gesundheitsämter wegen der sehr hohen Fallzahlen.

Ist die derzeit sinkende Inzidenz dennoch die Wende im Kampf gegen die Corona-Pandemie? Experten äußerten sich gegenüber der dpa vorsichtig: Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen sagte zum Beispiel, das leichte Sinken der Inzidenz könne ein erstes unsicheres Zeichen für den erwarteten Umschwung sein, es müssten aber mindestens acht bis zehn Tage vergehen, bevor das sicher sei. Wendtner warnte vor einer "massiven Öffnungsdebatte". "In der Regel dauert es noch zwei bis drei Wochen, bis die Patienten zu uns kommen", sagte er.

Während die Inzidenz sinkt, haben sich auch die Zahlen der in die Klinken gekommenen Corona-Infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen verändert auf 5,93: Am Freitag lag dieser Wert bei 6,46.

Führen die sinkenden Inzidenz-Zahlen nun zu Lockerungen? "Der Expertenrat der Bundesregierung hält Corona-Lockerungen in den kommenden Wochen unter bestimmten Bedingungen für möglich", schreibt die dpa unter Berufung auf die sechste Stellungnahme des Rates. Ein Zurückfahren staatlicher Infektionsschutzmaßnahmen erscheine demnach sinnvoll, sobald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung zu verzeichnen sei. Der Expertenrat sehe eine neue Phase der Pandemie, die weiterhin "ein hohes Maß an Aufmerksamkeit" erfordere.

Er habe deshalb vor "Unsicherheiten aufgrund einer nach wie vor weitaus zu großen Immunitätslücke in der Bevölkerung" gewarnt. Am Mittwoch werden sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen, um weitere Maßnahmen zu erarbeiten. (AZ mit dpa)