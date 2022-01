Warum es an der Impfpflicht für das Gesundheitspersonal viel Kritik gibt

Plus Kliniken, Pflegeheime und Sozialstationen haben enormen Aufwand mit der Impfpflicht, die bald für ihre Mitarbeiter gilt. Welche Konsequenzen die Einrichtungen befürchten.

Während die allgemeine Covid-Impfpflicht derzeit kontrovers diskutiert wird, ist die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für das Personal etwa in Kliniken und Pflegeheimen bereits beschlossene Sache. Sie gilt ab dem 16. März. Und stellt die betreffenden Häuser schon seit Wochen vor erhebliche Herausforderungen. Denn fast überall gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen.